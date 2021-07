Tesla Cybertrucki tootmine lükkub ilmselt edasi

Moravy sõnul jõutakse Cybertruckiga selle aasta jooksul «beeta faasi». See tähendab, et suure tõenäosusega algab sõidukite tootmine alles järgmisel aastal.

Tesla tegevjuht Elon Musk ütles hiljuti, et teda ei häiriks kui Cybertruck lõpuks ebaõnnestub. «Ausalt öeldes on võimalus, et Cybertruck võib läbi kukkuda, sest see on nii teistsugune,» säutsus ettevõtja Twitteris. «Ma armastan seda väga, isegi siis kui teised ei armasta.»