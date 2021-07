Microsoft muudab Windows 11-s brauseri vahetamise võimalikult tüütuks

Kuigi Windows 11 pole veel ametlikult välja lastud, siis on nii mõnelgi õnnestunud selle beetaversiooni katsetada. Brauseri muutmine on selles tehtud võimalikult ebamugavaks.

Vaikimisi veebilehitseja muutmiseks tuleb valida Settings > Apps > Default Apps ehk samamoodi nagu Windows 10-l. Kui aga brauserit valima hakata, siis näitab Windows 11 pikka nimekirja failitüüpidest ja protokollidest, mida brauser toetab. Seal on HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, HTTP, HTTPS ja MAILTO.

Kui kasutaja ei soovi Edge'i, siis tuleb iga variandi juures eraldi uus brauser määrata. Selle tegemise ajal viskab Windows 11 ette akna, mis soovitab ikkagi proovida Edge'i. See tuleb kinni panna ja jätkata brauseri vahetamist. Pärast kogu kadalipu läbimist on vaikebrauseriks määratud uus veebilehitseja.

Siinkohal võib vastu vaielda, et tegemist on kõigest beetaversiooniga ja Microsoft võib-olla kavatseb seda muuta. Seni pole aga Microsoft viidanud, et tegemist oleks probleemiga, mis vajaks parandamist.