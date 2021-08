Tehnika lühiuudised

Vastuoluline tööriist otsib ja avalikustab veebilehti, mida on kerge häkkida

Häkkerite konverentsil Defcon teatati plaanist taas avaldada tööriist PunkSpider, mis otsib haavatavaid veebilehti. PunkSpider tuvastab veebilehtede haavatavusi ja lubab igaühel otsida tulemuste seast lehti, mida on võimalik häkkida. Veebilehe loojad küll möönsid, et haavatavate veebilehtede avalikustamine võib kaasa tuua küberrünnakud, nende eesmärk on aga hoopis survestada veebilehtede haldajaid turvaauke parandama. Näiteks eelmise aasta jaanuaris avastasid küberturbespetsialistid, et turvaaugu tõttu on võimalik videomängus «Fortnite» kasutajate kontosid üle võtta. Sel aastal õnnestus häkkeritel pääseda ligi paremäärmuslaste sotsiaalvõrgustiku Gab andmebaasidele ja lekitada hulganisti infot. Kuigi mõlema näite puhul on turvaaugud parandatud, võiks PunkSpider survestada veebilehtede haldajaid parandama haavatavusi enne, kui häkkerid nendeni jõuavad. Wired