Bioreaktorid podisevad ja vaktsiinide valik laieneb

Nii Eestis kui ka paljudes arenenud riikides on vaktsiiniskepsis muutunud nähtavaks ja võib öelda, et isegi mõjusaks arusaamaks. Ausalt öeldes on selles ka omajagu tõtt sees. Pikalt on meile sisendatud, et vaktsiin ongi see «ime», mis meid päästab. Kui praegused vaktsiinid ilmusid silmapiirile, siis kiideti võimalust teha neile silmapilkselt uusi variante, et ära hoida uute tüvede leket. Tänaseks pole meil aga ühtegi tüvevastast vaktsiini, ka mitte superkangelastelt Modernas ja Pfizeris. Ja inimesed, kes on juba täiesti vaktsineeritud, haigestuvad siiski uuesti. Ja siis veel see «pikk Covid», millest kõik räägivad, aga keegi ikka suurt midagi ei tea.