Tehnika lühiuudised

Riigikogus arutati Eesti tuumaenergeetika tulevikku

Eile toimus riigikogus keskkonna- ja majanduskomisjoni avalik ühisistung, kus käsitleti tuumajaama rajamise võimalikkust Eestis, mida ajendasid kaks riigikogule esitatud pöördumist. Veerand tunniks said sõna nii pooldajate kui ka vastaste esindajad, misjärel peeti maha pooleteisttunnine debatt, kus arutati nii energiatõhususe kui ka ohutuse küsimusi. Konkreetseid otsuseid ega järeldusi eile siiski ei tehtud, kuid kinnitati, et nii nagu varem, tegutsetakse ka edaspidi teaduspõhisusest lähtudes. Keskkonnaministeeriumil on kavas hankida valitsuselt vahendeid tuumaenergeetikaalasteks uurimusteks ja arendustöödeks, nõu loodetakse saada ka rahvusvaheliselt aatomienergia agentuurilt. BNS