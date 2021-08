Intsident kosmosejaamas: ootamatult tööle läinud mootor mõjutas ISSi rohkem kui algul arvati

29. juulil aset leidnud intsident nihutas algse info järgi 109-meetrist kosmosejaama asendit 45 kraadi võrra. NASA lennujuht Zebulon Scoville avaldas aga, et ISSi asend muutus 540 kraadi võrra ehk kosmosejaam tegi poolteist pööret ja jäi lõpuks tagurpidi, kirjutab Euronews.

USA kosmoseagentuuri teatel näitas hilisem analüüs, et teadusmooduli Nauka tööle hakanud mootorid mõjutasid ISSi rohkem kui algul arvati. Scoville ütles, et see oli esimene kord kui ta pidi välja kuulutama kosmosejaama eriolukorra.