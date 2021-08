Windows 10 hakkab automaatselt blokeerima rakendusi, mida peab ebavajalikuks

PUA-d on rakendused, mis tulevad kaasa põhiprogrammidega. Nende seas võib olla nuhkvara, reklaamvara või lihtsalt kasutuid rakendusi, mis tulevad koos tasuta programmiga ja need mõjuvad sageli arvuti jõudlusele halvasti.

Potentsiaalselt soovimatute rakenduste blokeerimine võeti esmakordselt kasutusele Windows 10 mulluses värskenduses ja see on tarbijate jaoks vaikimisi välja lülitatud. Augustist seda aga muudetakse ja see on vaikimisi sisse lülitatud.