Apple hakkab inimeste iPhone'idest otsima lapspornot

Kuigi ettevõtte plaani kiitsid ühelt poolt lastekaitsjad, siis paneb see muretsema turvaspetsialiste, kelle sõnul võivad valitsused sama tehnoloogiat kasutada inimeste järel nuhkimiseks, kirjutab AP.

Apple'i tööriista nimi on neuralMatch ja see kontrollib fotosid enne kui need laetakse üles pilveteenusesse iCloud. neuralMatchi andmebaasis on levinud fotod lapspornost ja tööriist võrdleb neid iCloudi laetavate piltidega. Kui rakendus avastab kattuva foto, siis suunatakse see inimesele kontrollimiseks. Kui tegemist on lapspornoga, siis kasutaja konto blokeeritakse ja teavitatakse korrakaitsjaid.

iPhone'i tootja plaanib hakata skannima ka krüpteeritud sõnumeid, et leida nende kaudu jagatud laste seksuaalset kuritarvitamist kujutavaid pilte.

Johns Hopkinsi ülikooli krüptograaf Matthew Green ütles aga, et Apple'i süsteemi on võimalik ära kasutada ja inimesi süüdi lavastada. Tema sõnul võib saata teisele inimesele pealtnäha süütu foto, mis aga petab Apple'i algoritmi ära ja paneb selle arvama, et tegu on lapspornoga. «Teadlastel on õnnestunud seda päris kergesti teha,» sõnas ta.