Kolmanda vaktsiinidoosi põhjendatus on siiani ebaselge

Viimaseks epidemioloogiliseks moeröögatuseks on nüüd saanud vaktsineerimise kolmas doos. Sellest räägitakse kõva häälega ja ka kõige kõrgemal mõeldaval tasemel. Sõlmitakse mitmesuguseid eellepinguid ja projekteeritakse firmade miljardikasumeid. Iisraelis väidetavalt juba süstitakse kolmandat doosi. WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) palub kolmandat doosi mitte teha, eelistades, et maailm vaktsineeriks end enne kahe doosiga.