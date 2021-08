Riik tahab mobiil-ID asemel kasutusele võtta SIM-kaardi vaba lahenduse

Algselt pidi riik uue mobiilse elektroonilise identiteedi teenuse võtma kasutusele tuleva aasta jaanuarist, riigihanke protsess on aga plaanitust rohkem aega võtnud ja pakkumisteni loodetakse jõuda septembri teisel poolel. Praegu osalevad mobiil-ID ja Smart-ID looja SK ID Solutions ning Belgia ettevõte Belgian Mobile ID.

See, kas uus teenus on lõpptarbija jaoks tasuta või tasuline nagu mobiil-ID, on hankes lahtine ehk sõltub pakkumisest.