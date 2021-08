SpaceX viib Maa orbiidile ekraani, mis hakkab reklaame näitama

GEC tegevjuht Samuel Reid ütles, et tema ettevõte ehitab praegu satelliiti CubeSat, mille ühel küljel on ekraan, kus saab näidata reklaame, firmade logosid jmt. Satelliidi küljes on kaamera, mis filmib ekraani ja selle otseülekannet on võimalik vaadata videoplatvormidel Youtube ning Twitch, kirjutab Business Insider.