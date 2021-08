NASA marsikulguril tekkis probleem punaselt planeedilt oluliste proovide võtmisel

NASA teadusprogrammide juhi Thomas Zurbucheni sõnul loodeti kosmoseagentuuris, et proovi võtmine õnnestub esimese korraga, aga läks teisiti. Ta usub aga, et NASA meeskond suudab lahenduse leida.

Perseverance maandus Marsil 18. veebruaril. Tegemist on viienda kulguriga, mille NASA on lähetanud punast planeeti uurima. Perseverance on eelmise kulguri Curiosity täiendatud versioon. See on kiirem ja tugevamate ratastega, tema arvutivõimsus on suurem ning ta suudab liikuda iseseisvalt 200 meetrit päevas.