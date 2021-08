Eesti kosmosevaldkonna idufirma kaasas miljon eurot

Spaceiti investorid selles investeerimisvoorus olid Icebreaker.vc Soomest ja UG Investments Eestist.

Idufirma pilvepõhine platvorm võimaldab muu hulgas juhtida satelliite, vahendada satelliitsidet ning simuleerida erinevaid sateliidioperatsioone küberõppustel, teatas ettevõte.

«Meie eesmärgiks on pilvepõhise rakenduse ning sellega seotud teenuse abil vähendada satelliidimissiooni eelarvet üle 80 protsendi, pakkudes seejuures laia ning turvalist raadiosidet satelliitidega läbi erinevate maajaamade võrgustike üle maailma. Rõõm on näha, et ettevõtte omanikeringiga liituvad investorid, kellel on hea oskusteave kosmose, tehnoloogia ning infrastruktuurivaldkonnas ja kes aitavad kaasa ettevõtte edasisele arengule,» tõdes Spaceiti tegevjuht Silver Lodi.

UG Investmentsi juhatuse liige Valdur Laid ütles, et kosmosetehnoloogia pole ammu enam suurriikide pärusmaa ning Spaceit on hea näide, kuidas kiiresti arenev valdkond pakub häid võimalusi Eesti ettevõttele. «Selge fookuse ja pühendunud tiimiga Spaceit omab suurt potentsiaali ning UG Investmentsil on hea meel olla toeks ettevõtte tootearendusele,” sõnas Laid.

Kosmosetööstus on viimastel aastatel näidanud kiiret kasvu. Ainuüksi 2021. aasta esimeses pooles on kosmosesse lennutatud rekordilised 1300 satelliiti. Samas mullu lennutati kokku umbes 1100 satelliiti. Iga satelliidi tööks on vajalik turvaline suhtlus Maal asuvate operaatoritega, mis eeldab usaldusväärset tarkvara. Paljud olemasolevad lahendused on kulukad või mitte skaleeritavad. Sageli ei paku nad laialdast raadiosidet, ei toeta satelliitide kogumeid või jääb vajaka küberturvalisuse osas - Spaceiti eesmärgiks on antud puudujäägid kõrvaldada.

«Eesti kosmosepoliitika keskendub eeskätt küberturvalisusele, tehisintellektile ja innovatsioonile. Spaceit on ilmekas näide, kuidas Eesti ettevõte saab panustada kiirelt kasvava kosmosesektori arengusse,» ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kosmosevaldkonna juht Paul Liias.

Tehingut nõustasid advokaadibürood RASK ning TARK.

Spaceiti asutasid 2015. aastal Paide Gümnaasiumi vilistlased Silver Lodi, Lauri Kimmel ja Mihkel Jalakas, kellest esimene oli varasemalt tegev panganduses ning teised kaks tarkvaraarenduses. Kimmel kuulus ka Eesti esimese kuupsatelliidi ESTCube-1 meeskonda. Spaceit on Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) koostööpartner ning läbinud ESA Äriinkubaatori Eestis ja rahvusvahelise iduettevõtete kiirendi Starburst Accelerator.

Icebreaker.vc on riskikapitalifond, mis investeerib ideefaasis või varajases arenguetapis olevatesse ettevõtetesse Soomes, Rootsis ja Eestis. Icebreaker investeerib keskmiselt 150 000–800 000 eurot meeskondadesse, kellel on sügavad vastava valdkonna teadmised ja soov luua ülemaailmselt konkurentsivõimelisi tehnoloogiaettevõtteid.