Tehnika lühiuudised

SpaceX viib Maa orbiidile reklaame näitava ekraani

Elon Muski kosmoseettevõte SpaceX teeb koostööd Kanada idufirmaga Geometric Energy Corporation (GEC), et saata orbiidile reklaame näitav satelliit. GEC tegevjuhi Samuel Reidi sõnul hakkab CubeSati ühel küljel olema ekraan, kus saab näidata reklaame, firmade logosid jmt. Satelliidi küljes on kaamera, mis filmib ekraani ja selle otseülekannet on võimalik vaadata videoplatvormidel Youtube ning Twitch. Praeguse plaani kohaselt viib SpaceXi Falcon 9 rakett CubeSati orbiidile järgmise aasta alguses ning igal inimesel on võimalik ekraanile piksleid osta – kas siis selleks, et oma ettevõtteid reklaamida või hoopis midagi personaalsemat. Business Insider