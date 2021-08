Häkkerid varastasid tuhandetelt inimestelt üle poole miljardi euro väärtuses krüptoraha

Poly Networki teatel kasutasid häkkerid ära süsteemis olnud haavatavust ja said kätte hulganisti krüptoraha, kirjutab BBC.

Platvorm kutsus sotsiaalmeedias küberkurjategijaid üles raha tagasi andma. «See raha hulk, mis te häkkisite, on detsentraliseeritud rahanduse ajaloo üks suurimaid. Iga riigi korrakaitsjad peavad seda tõsiseks majanduskuriteoks ja teid hakatakse taga ajama. Te varastasite raha kümnetelt tuhandetelt krüptokogukonna liikmetelt,» kirjutas Poly Network.

Binance'i juht Changpeng Zhao ütles, et nad on vargusest teadlikud ja üritavad aidata nii palju kui saavad. Tema sõnul pole kindel, kas raha on võimalik tagasi saada.