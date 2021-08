Ehitustarkvara arendav idufirma Remato kaasas 1,4 miljonit eurot

Ettevõtte kaasasutaja ja müügijuhi Toomas Savisaare sõnul vajab mitmetahuline ehitussektor lihtsust. «Meie jaoks on funktsionaalsuse ja kasutajamugavuse arendamine prioriteet, sest läbi selle jõuame kõige paremini oma klientideni. Näeme, et nad hindavad kõrgelt seda, et mitmed erinevad nende ärile vajalikud funktsionaalsused on toodud ühele platvormile, ligipääs infole on olemas igast seadmest ning rakendus on oma olemuselt lihtne ja arusaadav,» sõnas Savisaar.