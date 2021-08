Twitter premeeris tudengit, kes paljastas, et platvormi algoritm eelistas heledama nahaga inimeste nägusid

Ettevõte maksis 3500 dollari (2981 euro) suuruse preemia Šveitsi EPFLi ülikooli tudengile Bogdan Kulynychile, kes näitas, kuidas algoritm on kallutatud. Twitteri foto kadreerimise algoritm keskendub pildi kõige huvitavamale osale ja kuvab seda eelvaates, kirjutab The Guardian.

Twitteri algoritm sai kriitikat juba eelmisel aastal, kui kasutajad märkasid, et see eelistab valge nahavärviga inimesi. Ettevõte vabandas, kuid lisas, et nende katsetes polnud näha kallutatust. Hilisem Twitteri enda uurimine paljastas, et algoritm eelistab veidi valgete inimeste ja naiste nägusid.

Kulynych ütles, et tal on preemia osas vastakad tunded. «Kahjulik tehnoloogia pole sageli kogemata kahjulik, vaid see on nii loodud. See juhtub olukorras, kus kasutusaktiivsust ja kasumit peetakse muust olulisemaks,» sõnas ta.