Volvo peatas kiibipuuduse tõttu Rootsi tehases autode tootmise

Saksa autotootja Daimler peatas tootmise mõned nädalad tagasi ja BMW hoiatas, et olukord muutub kriitiliseks. «Olukord on ebakindel ja me pidevalt hindame, kuidas see Mercedes-Benzi tootmist mõjutab,» ütles Daimleri pressiesindaja väljaandele Automotive News Europe.