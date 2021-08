NASA selgitas välja, miks marsikulguril proovi võtmine ebaõnnestus: süüdi on kivi

Perseverance’i proovi kogumise projekti juhtiv insener Louise Jandura kommenteeris, et kulguri ja kopter Ingenuity tehtud fotode kohaselt on uues piirkonnas settekivim proovi võtmiseks parem. «Aparaat töötas nii nagu pidi, aga kivi ei teinud seekord koostööd,» ütles Jandura. «See tuletab taas meelde, milline uurimistegevus meil käsil on. Ükskõik kui palju ka ei valmistu, tulemus pole kunagi garanteeritud.»

Perseverance maandus Marsil 18. veebruaril. Tegemist on viienda kulguriga, mille NASA on lähetanud punast planeeti uurima. Perseverance on eelmise kulguri Curiosity täiendatud versioon. See on kiirem ja tugevamate ratastega, tema arvutivõimsus on suurem ning ta suudab liikuda iseseisvalt 200 meetrit päevas.