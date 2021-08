Liiga lühikesed ja liiga pikad laadimistsüklid rikuvad kõrvaklappide akusid

Tänapäevased juhtmeta kõrvaklapid on muutumas mõõtmetelt üha väiksemateks ning võivad ekslikult tekitada tunde, et väikesemõõtmeline aku ei pruugi sugugi kaua vastu pidada. «Loomulikult tasub seadme aku vastupidavuse osas jälgida tootja poolt etteantud tehaseandmeid ja veenduda, et erakordselt lühikese akukestvusega klapid poleks juba enne nende soetamist kahjustada saanud,» räägib tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

«Samas tasub ka ise seadmetega hoolas olla ja neid õigesti hooldada, et aku kauem vastu peaks ning et kõrvaklapid pakuksid kuulajale suurepärast kogemust mitte ainult vahetult pärast soetamist, vaid ka pikemaks perioodiks,» paneb Mishina südamele ja toob välja mõned nõuanded.

1. Kasuta klappe eesmärgipäraselt

Üks lihtsamaid viise juhtmeta kõrvaklappide eluea pikendamiseks on Mishina sõnul nende asetamine laadimiskarpi, kui klapid pole aktiivselt kasutuses. «Sageli unustatakse peakomplekt kõrva ka siis, kui seda tegelikult ei kasutata. See aga ei tähenda, et klapid siis enam ei tööta - Bluetooth ühendus ja mürasummutusfunktsioon on üldjuhul endiselt sisse lülitatud ja kulutavad asjatult klappide akut,» selgitab Mishina olukorda, mis võib ette tulla näiteks siis, kui klappide kasutaja telefonikõne või podcasti saade on lõppenud, kuid klapid nõnda mugavad, et ununevad kõrva.

«Samamoodi ei tasu visata klappe, mida hetkel aktiivselt ei kasutata, lauale või mujale, kus nad on avatud kujul ja mitte karbis - nii võib neisse rohkem mustust sattuda või keegi kogemata nad laualt maha kukutada, mis võib omakorda klappide kvaliteeti kahjustada,» kirjeldab Mishina ja soovitab hoida juhtmeta kõrvaklappe nende laadimiskarbis, juhul kui klapid pole aktiivselt kasutuses.

2. Hoia klappe ühendatud seadmele lähedal

Aku kestvuse pikendamiseks tasub Huawei koolitusjuhi sõnul jälgida ka seda, et kõrvaklappide komplekt oleks nendega ühendatud seadmele võimalikult lähedal. «Mida suurem on ühendatud seadmete vaheline kaugus, seda rohkem energiat tarbivad klapid stabiilse ühenduse tagamiseks,» kirjeldab Mishina, kuidas ühendatud seadme paiknemine klappidele lähemal aitab viimaste aku vastupidavust pikendada.

3. Lae vastavalt vajadusele ja sobiva laadijaga

Juhtmeta kõrvaklappide aku vastupidavust ja kestust mõjutab Mishina sõnul ka see, kuidas kasutatakse laadijat. «Näiteks selline laadija, mis on mõeldud mõnele teisele seadmele, on originaallaadija odavam alternatiiv või hoopis teadmata päritolu kiirlaadija, võib aku vastupidavust oluliselt vähendada - vahel isegi seadme toimimist kahjustada,» paneb ta südamele.

«Klappide vastupidavuse seisukohalt oleks muidugi parim kasutada nende laadimiseks vaid originaalselt pakendiga kaasa tulnud laadijat. Samuti tasub meeles pidada, et laadimine iga kord pärast lühikest kasutust või vastupidi just liiga pikk laadimiskord, näiteks pidevalt kogu öö jooksul, võib samuti klappide aku vastupidavust vähendada,» lisab Mishina.

Tehnoloogiaekspert soovitab laadida peakomplekti vaid siis, kui selle aku pole veel täiesti tühi, vaid kohe tühjaks saamas, ning laadida seni, kuni seadme aku on täielikult täis laetud. «Kindlasti tasub enne klappide ostmist tutvuda konkreetse seadme kasutusjuhendiga ja laadida võimalusel nii, nagu selles soovitatud,» selgitab Mishina ja toob näite, et Huawei uute FreeBuds 4 juhtmeta kõrvaklappide puhul on laadimiskarbis võimalik teha ka 15-minutilisi kiirlaadimisi, mis võimaldavad seejärel kuni 2,5 tundi muusikat kuulata.

4. Väldi ekstreemseid temperatuure

Juhtmeta peakomplekti vastupidavuse pikendamiseks tasub pöörata tähelepanu ka sellele, kuidas hoiustada klappe siis, kui need pole aktiivselt kasutuses. «Nii nagu ka paljud teised tehnikaseadmed, kuluvad ka klapid ja nende aku otsese päikesevalguse ja kuumuse käes oluliselt kiiremini,» märgib Mishina.

Samuti ei soovita ta jätta kõrvaklappe ka liiga külma temperatuuri kätte. «Meie laiuskraadidel peab arvestama, et kui klapid koos karbiga ununevad külma või kuuma ilma korral ülerõivaste taskusse, võib see nende akut asjatult koormata ja selle vastupidavust vähendada,» selgitab ekspert.

5. Hoia puhtust

Kuna juhtmeta kõrvaklapid puutuvad pidevalt kokku nahaga ning nende ühenduskohad on avatud, tasub nii klappe kui ka laadimiskarpi aeg-ajalt puhastada. «Kuigi paljud uued juhtmeta kõrvaklappide mudelid on niiskuskindlad, ei tohiks neid puhastada rohke veega, vaid pigem kuiva salvrätiga,» märgib Mishina.