Tehnika lühiuudised

Volvo peatas kiibipuuduse tõttu Rootsis autode tootmise

Hiina ettevõttele Geely Holding kuuluv Volvo Cars teatas möödunud nädalal, et peatab kiibipuuduse tõttu ajutiselt autode tootmise Rootsis Göteborgis asuvas tehases. Koroonapandeemiaga tekkinud pooljuhtide puudus on tabanud nii autotööstust kui ka elektroonikaseadmete tootjaid. Torslandas loodetakse tootmisega alustada taas esimesel võimalusel, kuid teisedki autotootjad on samasugustest probleemidest teatanud. Saksa autotootja Daimler peatas tootmise mõni nädal tagasi ja BMW hoiatas, et olukord muutub kriitiliseks. Daimleri pressiesindaja sõnul on olukord ebakindel ja toimub pidev hindamine, kuidas see Mercedes-Benzi tootmist mõjutab. Reuters/Automotive News Europe