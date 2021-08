Tehnika lühiuudised

Facebooki vastu esitati taas monopolihagi

USA reguleeriv asutus esitas möödunud nädalal uuesti hagi, milles süüdistatakse Facebooki, et sel on suhtlusvõrgustikes ebaseaduslik monopol. Juuni lõpus lükati samasisulised monopolihagid Facebooki vastu tagasi, sest toona leiti, et neis pole usutavalt tõendatud, et sotsiaalvõrgustik oleks monopoli loonud. Oma muudetud hagis ütleb föderaalne kaubanduskomisjon, et Facebook kaitseb end kõrgete sisenemistõketega ning et isegi suurepärase tootega turule tulles ei saa ülekaalukate võrguefektide vastu, mida olemasolev suhtlusvõrgustik pakub. Kaebuses väidetakse ka, et Facebook on kindlustanud turu valitsemise, omandades potentsiaalsed konkurendid Instagrami ja WhatsAppi. AFP/BNS