SSAB valtsis esimesed rohelise terase koguse juba juulis nig see tarniti Volvole. Veisniku kasutamist süsiniku asemel kavandatakse ka Saksamaa terasetööstuses. Pildil ThyssenKruppi terasetehase sisevaade Hüttenwerkis. FOTO: Rupert OberhA user, via www.imago-images.de

Rootsi terasetootja SSAB annab teada, et selle aasta juulis on nad valtsinud esimese koguse fossiilenergiavabalt toodetud terast. Ettevõtte esimene klient on Volvo.