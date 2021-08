Tehnika lühiuudised

Uuring: IKTs tuleks vabaneda soolistest stereotüüpidest

Sotsiaalministeeriumis valminud uuring näitab, et naisi ja tüdrukuid aitavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonda tuua naiste inspireerivad lood ja stereotüüpide kummutamine. Tüdrukute IT-huvi toetamisel on üheks võimaluseks lõimida IKTga seotud teemasid teiste ainetundidega, mis võimaldab õpilastele tutvustada inspireerivaid naissoost IT-valdkonna tegijaid ning kummutada hoiakut, mis seob IKT väga tugevalt matemaatikaga. Samuti näitas uuring, et töökuulutuse sõnastusega katsetamine võib muuta kandideerijate profiili, mõjub naissoost kandidaatidele kutsuvamalt ning aitab tõsta personalijuhtide teadlikkust ja huvi soolise võrdsuse küsimuste vastu. Ka juhiks soovitamine toob uuringu järgi naised rohkem pildile, kõnetab naiste suuremat enesekriitilisust ning julgustab naisi juhirolli kiiremini vastu võtma. PM