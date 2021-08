Piloodita õhusõidukid ehk rahvakeeles droonid on praeguseks kättesaadavad praktiliselt kõigile. Vähem teada on asjaolu, et ehitatakse ka nii suuri droone, et need suudavad inimesi kanda. 6. juulil 2021 andis Euroopa Lennuohutusamet (EASA) esimesele ettevõttele Euroopas loa hakata seeriaviisiliselt tootma kaheistmelisi elektrilisi multirootoritega õhusõidukeid Volocopter 2X.