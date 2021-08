Äriregistri teenustes uuele portaalile üleminek toob katkestuse

«Uus e-äriregister on kasutajasõbralik lahendus. Praegu on meil veebis kaks eraldi vaadet – üks päringute tegemiseks ja teine avalduste, aastaaruannete ja muu teabe esitamiseks. Uues e-äriregistris on kõik teenused koondatud mugavalt ühte kohta – andmete muutmine, ettevõtete tausta kontrollimine, majandusaasta aruannete esitamine jpm. E-äriregistris on kasutajale palju uusi tööriistu. E-äriregistri teenuseid saavad lisaks Eesti elanikele kasutada ka e-residendid ning teiste riikide kodanikud,» ütles justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep.