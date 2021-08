Tehnika lühiuudised

Rootsis on tuumajäätmete ladustamise ruum otsas

Rootsil hakkab otsa saama ruum, kuhu ladustada oma kuue tuumareaktori tekitatud jäätmed. Need kuus reaktorit annavad umbes ­kolmandiku riigi elektrienergiast. Kui enne kuu lõppu otsust ei tehta, peavad tuumajaamade haldajad, sealhulgas Vatten­f­all AB, alustama jaamade sulgemist juba kolme aasta pärast. See vallandaks riikliku energiakriisi ja seaks ohtu Rootsi puhta energia ­tootmise eesmärgi. On möödunud üle kümne aasta sellest, kui Rootsi Tuumakütuse ja Jäätmete Haldamise AS (SKB) esitas taotluse hoidla ehitamiseks. Oktoobris teatas ettevõte, et on kõigilt asjaosalistelt heakskiidu saanud, kuid valitsuse toetus puudub endiselt. Keskkonnaministri sõnul kavatseb riik hoopis laiendada vahehoidlat ja seejärel kaaluda lõppladustamise ehitamise taotlust. Bloomberg