Inglismaa Stockporti üliõpilased ehitavad 3,2 m läbimõõduga ja 407 kg kaaluva jojo, mis kukutatakse alla 57 m kõrguse kraanatrossi otsast. See kerib end neli korda üles tagasi, siis tross katkeb. Sellega on pandud alus jojo suurusrekordite jahile. 2015. aastal see rekord purustatakse ja Ameerika Ühendriikides kukutatakse 2,1 tonni raskune ja 3,6 m läbimõõduga jojo alla samuti kraanatrossi otsast.