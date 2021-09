Jalgrattal väntate tulevikus vaid voolu

Shaeffler Electrotec on välja tulnud mehaanilise ülekandeta jalgrattatehnikaga. Nimelt on nende lahenduses väntade küljes tõhus elektrigeneraator, millest juhtmete abil kantakse elektrienergia rattaid liigutavasse mootorisse. Praegusajal, kui jalgrattad on üsna ulatuslikult elektrifitseeritud, on selline lahendus märkimisväärse tähendusega ka jalgrattaid rentivatele ettevõtetele, kus hoolduskulude kokkuhoid oleks märkimisväärne.