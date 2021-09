Väärt kraam rändab hoopis Rootsi

Kuusakoski juhatuse esimehe Urmo Viisitamme kinnitusel on igas majapidamises keskeltläbi 70 kodumasinat ja nutividinat, millest 11 on katki. «Vaatasin kodus ringi ja mul oli 15 mobiiltelefoni. Mul on kolm last ja enamik neid telefone on kasutuskõlbmatud,» rääkis ta oma kogemusest.