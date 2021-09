Nuhkiv kaabel ametlikult müügil

Vice vahendab, et telefonide ja nutiseadmete laadimisjuhtmetesse võivad olla peidetavad kiibid, mis häkivad seadmesse ning koguvad näiteks klahvivajutusi ning on suutelised edastama neid läbi kohtvõrkude peremeeste serveritesse. Sel moel on nopitavad nii kasutajanimed kui paroolidki. Kahju, mida sel moel kogutud andmetega tekitada saab, on üüratu.