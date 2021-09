LHV otsib uusi lahendusi mulla alt

LHV on teada andnud, et neil on esialgu äriliselt täpselt piiritlemata soov vähendada oma süsinikujälge. LHV keskkonna ja sotsiaalteemade juhi Ragne Maaseli sõnul on panga vahetu tegevusega tekkiv süsinikujälg praeguseks kahanenud alla 900 tonnini aastas (2019. aastal ületas see napilt 1200 tonni piiri).