Pärmid pühiksid loomade silmist pisarad ja jätaksid nad tapale viimata

Pärmide kasulikuks kasvatamine on lihtne

Edasiseks on vaja bioreaktoreid, milles on vaja käivitada optimaalne ja tõhus tootmine. Selleks on vaja ainevahetust optimeerida. Varem oli see käsitöö ja täna teevad seda pipeteerivad robotid. Mida teha, saame teada kui kombineerime masnõpte süsteemi- ning sünteetilise biolooga alaste teadmistega.