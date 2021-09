Tehnika lühiuudised

NASA plaanib kasutada ISSi 2030. aastani

USA kosmoseagentuur NASA plaanib kasutada rahvusvahelist kosmosejaama (ISS) 2030. aastani, teatas NASA mehitatud lendude programmi juht Kathy Lueders oma ettekandes foorumil The 2021 Humans to Mars. Kathy Luedersi sõnul on ISS ameeriklaste jaoks tähtis projekt ning kosmosejaama eluiga loodetakse pikendada, et edasi välja töötada ja katsetada süsteeme, mis võivad viia inimese toimetamiseni Kuule. Varem sai teatavaks, et Venemaa võib lahkuda ISSi projektist 2025. aastaks, andes vastutuse oma segmendi üle partneritele. Venemaa kavandab uue orbitaaljaama ehitamist, mille esimene moodul võidakse orbiidile saata 2025. aastal. Venemaa otsustas oma uue orbitaaljaama kasuks seoses Vene segmendi tehnilise olukorra halvenemisega. Interfax/BNS