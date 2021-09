Isikutuvastusteenuse eeID läbiv märksõna on lihtsus - keskkonnaga on lihtne liidestuda ning teenust on mugav hallata. Lihtne on ka teenuse hinnastamine - puuduvad kuu- või paketitasud, hind päringu kohta on alati sama. Sarnaselt domeeniregistrile toimib ka eeID teenus ettemaksupõhiselt - klient kannab enda kontole soovitud summa ja iga autentimise eest võetakse sealt vastav tasu maha.