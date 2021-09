Tagasihoidliku šotlase ja tema seeneime auks püstitati Tallinna mälestussammas

Flemingil oli siiski rohkem õnne. Penitsilliini «üles leidmisest» (1940) kuni ravimi tootmiseni kulus vaid 12 aastat! Palju on räägitud penitsilliini kogemata avastamisest, sest eksperimentaator käis proovidega lohakalt ümber jne. Tegelikult tuleb mõelda ikka ka eeldustele, otsingutele, headele ideedele, vaistule, väsimatule ja järjekindlale eeltööle, mis tegelikult on sellise ülima õnne ning edu peamised sepad.