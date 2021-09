Kaevandatavate toormete nõudlus on tipus, pakkumine ei suuda tempot hoida

Siinkohal on Karu sõnul Eestil veel pikk maa areneda. «Tasapisi on tekkimas uued ettevõtted, kes vahendavad informatsiooni, et mis materjalid kellegil kuskil on järgi jäänud ja võiksid sobida kellegile toormeks. Üheks selliseks platvormiks on Materjalivoog.»

Sama oluline on üksikisiku panus. «Mineraalsete maavarade ringlusesse suunamise peamiseks probleemiks on inimeste teadlikkus,» toonitab Veiko Karu. «Kui inimese teadlikkus piirdub vaid sellega, et sobimatu või katkine asi visatakse prügikasti ja rohkem ei ole vaja sellele mõelda, siis on veel pikk tee käia. Kohalikud omavalitsused korraldavad prügimajandamist, kuid siinkohal on vaja kindlasti rohkem teha teavitustööd. Mida ja kuhu viia, kuidas kodus juba eelnevalt sorteerida.»

Mineraalsed toormed kas ümbertöötlemisest või kaevandusest

Samal ajal peab liikuma tootearendus taaskasutuse suunas. Veiko Karu teab ettevõtteid, kelle toodangu saab pea 100%-liselt ümber töödelda, üheks heaks näiteks on tema sõnul Comodule elektriline tõukeratas Tuul, mis on pärast 5-aastast eluea lõppu 90% ulatuses ümbertöödeldav.

Veiko Karu sõnul võiks kaasaegne ühiskonnakorraldus koos tehnoloogilise võimekusega olla kunagi sealmaal, et saame iga ostetud toote kohta jälgida, kus on see toodetud, kuidas on hangitud materjalid, kas toormete hankimise ja seadme tootmisel on kasutatud õiglast maksustamist ja kas vastavad ettevõtted käituvad vastutustundlikult nii looduse kui ka kohaliku elanikkonnaga.

«Et me ei satuks mineraaltoormete tootmise kriisi, peame igaüks individuaalselt kui ka kollektiivselt kokku leppima ja endale arusaadavaks tegema, et elatustaseme säilitamiseks ja paremaks muutmiseks on meil vaja mineraalseid toormeid ning neid me saame ainult kas ümbertöötlemisel või kaevandamisel,» kinnitab Veiko Karu.