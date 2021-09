Järelhüüe Meelis Roosile: ühtäkki kustunud, kuid paljusid mõjusalt suunanud täht

Infosüsteemid ja nende turvalisus põhinevad ennekõike inimestel – nende taibul, ettenägemisvõimel ja oskusel luua, kohendada ning täiendada tarkvara, mis meile andmeturvalisuse tagab. See on omalaadi nähtamatu töö, mille tegijad on harva kõigile näha. Nende puudumist märkavad aga kõik ja kohe – niivõrd oleme infosüsteemidega läbi põimunud ning eeldame nende terviklikkust. Üks selline nähtamatu ja osav käsi oli ka Meelis Roos (04.07.1975-15.09.2021). Nähtamatu oli ta siiski tinglikult. Nopped kolleegide ja tuttavatega räägitust näitavad meile ta nutikuse ja vaimujõu tegelikku mõju.