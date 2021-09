Tehnika lühiuudised

Töötajate vananedes võtavad robotid üle rohkem töökohti

Massachussettsi tehnoloogiainstituudi ja Bostoni ülikooli teadlaste värskest uuringust selgub, et robotid hõivavad töökohti kõige jõudsamalt neis paigus, kus rahvastik vananeb rutem. Uuringus vaadeldi 60 riigi andmeid ning leiti, et ainuüksi vanus moodustab 35 protsenti erinevustest riikide vahel robotite kasutuselevõtus. Need riigid, kus rahvastik vananeb kiiremini, võtavad masinad palju suurema tõenäosusega kasutusele. Teadusuuring on kooskõlas pikaajalise suundumusega, et riigid nagu Lõuna-Korea ja Saksamaa, kus rahvastiku vananemine on suur väljakutse, kuuluvad ühtlasi riikide hulka, kus robotid võetakse kasutusele kõige kiiremini, kui võtta aluseks robotite arv ühe inimtöötaja kohta. Sama võib täheldada USA majanduse puhul: linnapiirkondades, kus on vanem tööjõud, on robotid pärast 1990. aastat samuti suurt rakendust leidnud. Reuters