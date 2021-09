MKM otsib parimaid riigi digiteenuseid

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on kasutajasõbralikel ja turvalistel digiteenustel Eesti arengus kandev roll. «Riigi digiteenuste arendamine ja parendamine on suur töö. Kasutajate ootused digiteenustele muutuvad sarnaselt ühiskonnale pidevalt ja nende arendamisel tuleb arvesse võtta nii siseriiklikke kui rahvusvahelisi trende. Inimesed, kes igapäevaselt nende teenuste loomisse ja edendamisse panustavad, väärivad tunnustust ja alanud konkurss pakub selleks head võimalust,» ütles minister Sutt, kelle sõnul on põhjust uhke olemiseks küllaga, sest Eesti riigi digiteenused on oma kvaliteedilt maailma tipus.

Digiarengu asekantsler Siim Sikkut tõi välja, et koroonapandeemia on ilmekalt näidanud turvaliste ja mugavate avalike digiteenuste tähtsust. «Ajal, mil erinevad piirangud on harjumuspärast elukorraldust üle maailma tugevalt mõjutanud, on elu Eestis jätkunud suuresti tavalises rütmis. Päris muutusteta pole pääsenud ka meie, kuid riigi digiteenused on võimaldanud inimestel keerulisel perioodil igapäevaseid toimetusi paremini planeerida. Seda ei saa pidada enesestmõistetavaks, sest selle võimekuse arendamise taga on tuhandete inimeste igapäevane töö,» märkis Sikkut. Ta lisas, et Eesti digiühiskond on meie rahvusvaheline visiitkaart ja inimesed, kes sellesse panustavad, on esiletõstmist väärt.

Veebruaris toimuval konkursi lõpuüritusel kuulutatakse välja parim riiklik digiteenus ja tunnustatakse silmapaistvaimat digiriigi eestvedajat. Samuti antakse välja eriauhind:

parimale andmete kasutamisel põhinevale digiteenusele;

parima protsessiinnovatsiooniga digiteenusele;

parima kasutajakogemusega digiteenusele.