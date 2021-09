Kliimaneutraalsust varjutavad tülid tooraine ja intellektuaalse omandi asjus

Kindlasti on tegu ühe suurima tehnoloogilise pöördega ajaloos, mis nõuab nii poliitilist tahet, märkimisväärseid investeeringuid kui ka vastavate tehnoloogiate kiirendatud arengut. Seda enam, et mitmed neist võimalikest uutest tehnoloogiatest, hinnanguliselt kuni pooled, pole veel saavutanud vajalikku kommertsialiseerituse taset.

Kuid selge on juba ka see, et uue kliimaneutraalse maailma energiaga varustamise peakoormat hakkab kandma tuule- ja päikeseenergia, seda nii sotsiaal-psühholoogilistel kui tehnoloogilistel põhjustel. Alternatiiviks võiks olla uue põlvkonna väikereaktorite tuumaenergia, kuid on põhjust karta, et selle võimalusi kärbib tugevalt arenenud ühiskondade ülitugev «hirmu faktor».