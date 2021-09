Tehnika lühiuudised

Facebook peatas laste Instagrami arendamise

Sotsiaalmeediahiid Facebook teatas esmaspäeval, et peatab alla 13-aastastele mõeldud Instagrami rakenduse arendamise, kui neid oli sellega seoses tabanud karm kriitika. Instagram Kidsi tutvustuses öeldi, et liitumiseks on vaja vanemate luba, ning see pidi pakkuma reklaamivaba ja eakohast sisu, kuid USA seadusandjad ja huvigrupid nõuavad, et sotsiaalmeediahiid loobuks oma plaanist, viidates ohutusega seotud probleemidele. Instagram ütles blogipostituses, et Instagram Kidsi loomine oli õige asi, kuid nad peatavad töö ja jätkavad vanemliku järelevalve vahendite arendamist. PM