Kokaiini tuimestav mõju ja paavsti halastus - kilde septembrikuu tehnoloogiaajaloost

1. september

1898 ​Inglise füüsik Ernest Rutheford avaldas artikli uraani omaduste kohta, milles tõi sisse alfa- ja beetaosakeste mõiste, näidates nende tekitatud erinevat mõju elektrilaengutele.

Ernest Rutherford McGilli ülikoolis FOTO: CC BY 4.0, Wikimedia Commons

Söekaevandus Albertas FOTO: CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons

1881 ​Lord Kelvin (William Thomson) sedastas oma pöördumises Maa energiaallikad ja osutas, et süsi võib otsa saada ning seetõttu on vaja tema hinnangul tollal veel tema poolt dekadentseks kutsutud tuuleenergiat siiski kasutusse võtma hakata. Kelvin sedastas ka, et vaid loodete energia pole vahetu või muundunud päikeseenergia. Kaude on muidugi ka loodete energia seda, sest ka Maa ja Kuu omavahelist liikumist jõustab Päikese raskusjõud.