Samsungi telerid viivad vaatajad Louvre'i

«The Frame on justkui tavaline teler, kuid selle teeb eriliseks kunstirežiim, mis näitab teleri mittevaatamise ajal kasutajale erinevaid kuulsaid kunstiteoseid tema omal valikul. Teleril on maalide näitamiseks spetsiaalne ekraanitehnoloogia, mis jätab lõuendiga sarnaneva mulje,» selgitas Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar.

Teleris olevas kunstikaupluses Art Store on praeguseks võimalik valida üle 1500 kunstiteose vahel 42 eri riigist. Teiste hulgas on seal teoseid näiteks Van Gogh muuseumist Amsterdamis, Prado muuseumist Madridis ja Ermitaaži muuseumist Peterburis. Lisaks Louvre’i kuulsatele maalidele on kunstigaleriisse lisatud ka kaunid fotod kunstimuuseumist endast, näiteks selle galeriist ja aedadest.

«Louvre on koht avastusteks. See on emotsionaalne ja imeilus paik kunstiteoste imetlemiseks. Meie muuseumis olevate teoste nautimine kodust on aga väga tore uus viis, et praegusel piiratud reisimisvõimalustega ajal muuseumi kauneid teoseid ja vaateid nautida,» sõnas Louvre’i arendus- ja partnersuhete juht Yann Le Touher pressiteate vahendusel.