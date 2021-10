Ja üle jääb elektrit ju pidevalt: hetkel, kui pole tarbijaid, on tootmist raske rööbiti vähendada, ja siis on hea, kui on süsteeme, mis voolu neelavad. Selline olukord, kus hind on madal ja pakkumist palju, on näiteks öiste tuulepuhangute korral, kui tuulegeneraatorite seiskamine tunduks justkui majandusliku kuriteona. Salvestamislahenduste rohkus ja mitmekesisus on siin lahendus, millega saaks loobuda ka uutest investeeringutest energiatootmisesse.