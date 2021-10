Leedus Kruonises paiknev hüdropumpjaam - 103,5 meetrise kõrguste vahega opereeriv pumpsalvesti. Ülemises reservuaaris on 48 miljonit kuupmeetrit vett. 1998. aastal valminud energiasalvesti suudab tagada 900 MW elektrivõimsuse 12 tunniks. FOTO: Saulelis Cc By-sa 3.0 Litsentsi Alusel Wikipedia

Voolav ja eri kõrguste vahel langev vesi on olnud ajalooliselt levinud ja vägagi lihtne tehnika, millesse energiat salvestada ja seda siis vajadusel vabastada. Varem on piisanud tammi ehitamisest ja selle taha vee paisutamisest – tegemist on olnud päikeseenergia kaudse salvestiga.