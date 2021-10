Tehnika lühiuudised

ABB toob turule kiireima elektrisõidukite laadija

ABB toob turule maailma kiireima elektrisõidukite laadija Terra 360, millega on võimalik sajakilomeetriseks sõiduulatuseks laadida aku vähem kui kolme minutiga. ABB uus Terra 360 on moodullaadija, millega saab tänu dünaamilisele elektrijaotusele samal ajal laadida kuni nelja sõidukit. See tähendab, et autojuht ei pea ootama, kuni keegi teine ees laadimise lõpetab. Selle asemel on võimalik ühendada oma sõiduvahend lihtsalt teise pistiku külge. Uue laadija maksimaalne võimsus on 360 kW ja see on võimeline 15 või vähema minuti jooksul täis laadima ükskõik millise elektriauto aku. PM