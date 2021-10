Eesti ettevõte alustab koostööd CERNiga

«Miltton Events lõi ürituse jaoks realistliku virtuaalruumi kus on võimalik külastada CERNi ruume: the Globe, peaauditooriumi ja hetkel ehitusjärgus olevat Science Gatewayd. Tänu sellele tekib üritusest osavõtjatel tunne, justkui nad oleksid päriselt kohapeale reisinud, kuigi COVID-19 tõttu ei ole võimalik nii suurel hulgal inimestel füüsiliselt kokku tulla,» ütles CERNi vilistlassuhete juht Rachel Bray pressiteate vahendusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on tegemist esimese pääsukesega ja hea eeskujuga. «Eesti CERNiga liitumise mõte oli just see, et meie innovaatilised ettevõtted nagu Millton Events saaksid suure rahvusvahelise teadusorganisatsiooniga koostööd teha ning hangetel osaleda. See annab meie ettevõtetele ainulaadse võimaluse tegeleda erinevate innovaatiliste projektidega ning suurendada ka Eesti ettevõtete teadmusmahukust. Milttoni võit on hea algus ja kindlasti lisandub sinna veel teadmusmahukaid ettevõtteid juurde,» ütles Sutt ning kutsus üles kõiki koostööst huvitatud ettevõtteid võtma ühendust EASiga, kes ettevõtteid CERNiga koostöös nõustab.