Kuulu järgi tegid Facebooki töötajad võrguseadmetes konfiguratsioonimuudatuse, mille tagajärjel levisid vigased BGP- (välislüüsi protokolli, border gateway protocol) kirjed naabervõrkudesse ja kasutajate tekitatud andmeliiklus suunati valesti edasi ning see ei jõudnud Facebooki serveriteni. Välislüüsi protokoll on reeglistik, millega võrgu omanikud ehk ühe omaniku süsteemid (AS –​ autonomous​ system, nagu meil Telia või Elisa jne) vahetavad omavahel infot, milliseid IP-aadresse nad teenindavad ja kuidas liiklus nende võrku suunata.