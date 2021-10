Norras on iga kolmas uus auto Tesla

Norras eelmisel kuul registreeritud uutest autodest moodustavad bensiini- või diiselmootoriga sõidukid vähem kui viis protsenti. Norra maanteetranspordiühingu OFV andmetel oli ligi 18 000 autost 77,5 protsenti täiselektriautod ja veidi üle 17 protsendi hübriidautod, vahendab Helsingin Sanomat. Lääne-Euroopa suurim naftatootja on investeerinud suuri summasid elektrisõidukite edendamisse toetuste kaudu. Riigi eesmärk on, et kõik müüdavad uued autod oleksid 2025. aastaks saastevabad.